أبها يتعاقد مع باتشواي

تعاقدت إدارة نادي أبها مع البلجيكي ميشي باتشواي، مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني الأول لكرة القدم، لتدعيم صفوفه الموسم الجاري.

وخاض المهاجم، البالغ 32 عامًا، رحلةً حافلةً بالتنقُّلات، إذ مثَّل 12 ناديًا خلال 13 عامًا، بدأها مع ستاندرد لييج البلجيكي، ثم تحوَّل إلى مارسيليا الفرنسي، فتشيلسي الإنجليزي، ومنه خاض تجاربَ مع بوروسيا دورتموند الألماني، وفالنسيا الإسباني، وكريستال بالاس الإنجليزي، وبشكتاش التركي قبل أن يلعب لفنربخشة وغلطة سراي، ثم آينتراخت فرانكفورت الألماني، وصولًا إلى أبها.

وخلال الموسم الماضي، شارك باتشواي في عشر مبارياتٍ مع فرانكفورت، سجل فيها هدفًا واحدًا، ليبدأ أخيرًا تجربته الأولى في الملاعب السعودية بقميص أبها.