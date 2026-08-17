دولاك: نجحنا في تحقيق المطلوب.. وأمامنا ضغط

أبدى البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه أمام الزلفي، الإثنين، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن الفوز 2-0 جاء في توقيت مهم بعد الخسارة في المباراة الماضية.

وقال مدرب الرياض عقب المواجهة: «بعد الهزيمة التي أثرت علينا في المباراة الماضية، كنا بحاجة إلى التعويض، واللاعبون اليوم قدموا ما عليهم ونجحوا في تحقيق المطلوب».

وأضاف: «فريقنا تطور كثيرًا، واللاعبون سعداء وأنا سعيد بما يقدمه الفريق، خصوصًا أننا أعددناه بشكل جيد للموسم، وطموحنا هو المنافسة في كأس الملك، إلى جانب الابتعاد عن صراع الهبوط وتحقيق نتائج أفضل خلال الموسم».

وعن مواجهة النصر المقبلة، قال: «أمامنا ضغط مباريات، ومباراتنا القادمة ستكون أمام النصر، ولذلك سأعتمد خلال الفترة المقبلة على التدوير بين اللاعبين، خصوصًا أن البدلاء قدموا مستويات جيدة عندما شاركوا، وهذا ما نحتاج إليه في مثل هذه الظروف للحفاظ على جاهزية الفريق».