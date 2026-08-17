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أنتونيس يعبر بالرياض
2026.08.17 | 10:24 pm
تأهل فريق الرياض الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الملك بفضل ثنائية البرتغالي أنتونيس، مهاجم الفريق، في مرمى مضيفه الزلفي، الإثنين تصوير: سعد الدوسري
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