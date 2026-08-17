أنتونيس يعبر بالرياض

تأهل فريق الرياض الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الملك بفضل ثنائية البرتغالي أنتونيس، مهاجم الفريق، في مرمى مضيفه الزلفي، الإثنين تصوير: سعد الدوسري