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أنتونيس يعبر بالرياض

2026.08.17 | 10:24 pm
تأهل فريق الرياض الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الملك بفضل ثنائية البرتغالي أنتونيس، مهاجم الفريق، في مرمى مضيفه الزلفي، الإثنين تصوير: سعد الدوسري أنتونيس يعبر بالرياض

أنتونيس يعبر بالرياض

أنتونيس يعبر بالرياض

أنتونيس يعبر بالرياض

أنتونيس يعبر بالرياض

أنتونيس يعبر بالرياض

أنتونيس يعبر بالرياض