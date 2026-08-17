بن رمضان: هدفنا «روشن».. وعانينا من الغيابات

أكد التونسي الحبيب بن رمضان، مدرب فريق الزلفي الأول لكرة القدم، أن فريقه يستهدف المنافسة على إحدى بطاقات الصعود إلى دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن مواجهة الرياض، الإثنين، ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، كانت الأولى للفريق خلال الموسم الجديد.

وقال بن رمضان عقب الخسارة أمام الرياض 0ـ2: «مباراة اليوم كانت بداية الموسم بالنسبة لنا بعد فترة إعدادٍ جيدةٍ. الفريق تغيَّر بنسبة 70% عن الموسم الماضي، وكنا نطمح إلى التأهل، لكن عانينا من غياباتٍ أساسيةٍ في خط الهجوم. بشكلٍ عامٍّ، قدَّمنا مباراةً محترمةً، ونبارك لنادي الرياض، وهذه أحكام كرة القدم».

وأضاف: «الجانب البدني كان له تأثيرٌ علينا، ولم نستطع إظهار كل ما لدينا، ومع مرور الوقت، وزيادة الانسجام بين اللاعبين سيظهر الفريق بصورةٍ أفضل».

وعن طموحات الزلفي خلال الموسم، أجاب المدرب: «جماهير الزلفي غاليةٌ علينا، ونعدهم بأن يكون موسمنا واعدًا، وأن نحقق أهدافنا، ومن أبرزها المنافسة على إحدى بطاقات الصعود إلى دوري روشن السعودي، وإسعاد جماهيرنا والشركة التي استحوذت النادي».