«انتهى موسم الشباب قبل أن يبدأ»

لم يمضِ من الموسم سوى مباراتين، ومع ذلك أصبح من حق جماهير الشباب أن تشعر بالقلق، بل وأن تطرح الأسئلة الصعبة حول مستقبل فريقها، فالبداية لم تكن عاديةً، والخروج المبكر والمؤلم من بطولة كأس الملك جعل المشهد أكثر قتامةً، وكأنَّ موسم الشباب انتهى قبل أن يبدأ.

كانت جماهير شيخ الأندية تعقد آمالًا كبيرةً على بطولة كأس الملك، وكانت تتطلَّع لأن يذهب فريقها بعيدًا في المسابقة، خاصَّةً أنها تُمثِّل فرصةً حقيقيةً للمنافسة وتحقيق الفرح للجماهير، لكنْ تلك الآمال اصطدمت بالخروج على يد الشقيق نادي الوحدة في خسارةٍ جاءت ثقيلةً على محيَّا كل شبابي.

الخسارة لم تكن مجرد نتيجة مباراةٍ، بل كانت صدمةً بكل ما تحمله الكلمة من معنى. حتى أكثر المتشائمين لم يكن يتوقَّع أن تكون بداية الموسم بهذه الصورة، وأن يجد الشباب نفسه خارج إحدى البطولات مبكِّرًا جدًّا وسط علامات استفهامٍ كبيرةٍ حول شكل الفريق وقدرته على المنافسة! لكنْ البكاء على ما حدث لن يغيّر شيئًا.

إدارة الشباب أمام مسؤوليةٍ كبيرةٍ، وعليها أن تتدارك ما يمكن تداركه قبل فوات الأوان. الفترة ما زالت مفتوحةً، والفرصة لا تزال قائمةً لتصحيح المسار، لكن ذلك يتطلَّب قراراتٍ حقيقيةً، وعملًا مضاعفًا، وليس الاكتفاء بمشاهدة المشهد من بعيدٍ.

الوضع داخل البيت الشبابي لا يسرُّ العدو قبل الصديق، والجميع يدرك أن الفريق في حاجةٍ إلى تدعيماتٍ حقيقيةٍ قادرةٍ على إعادة التوازن، ومنح الفريق شخصيةً وهويةً داخل الملعب.

الشباب لا يحتاج إلى مجرَّد أسماءٍ تُضاف إلى القائمة، بل يحتاج إلى عناصرَ قادرةٍ على صناعة الفارق، وإلى قراراتٍ تعيد للفريق قوته، وتمنحه القدرة على الوقوف أمام منافسيه بثباتٍ.

الجماهير لا تطلب المستحيل، لكنَّها تريد أن ترى إدارةً تقاتل من أجل ناديها، وتتحرك لإنقاذ الموسم قبل أن يتحوَّل الخروج من كأس الملك إلى بداية سلسلةٍ من الإخفاقات.

نعم، بطولة كأس الملك أصبحت صفحةً وانتهت، وستُطوى مع الأيام، لكنْ الخوف الحقيقي ليس من خسارة بطولةٍ واحدةٍ، وإنما من أن يستمر الوضع بهذا الشكل حتى يصل الشباب إلى نهاية الموسم في مكانٍ لا يليق بتاريخه، ولا باسم شيخ الأندية، ولا بطموحات جماهيره.