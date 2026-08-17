بوسيتش: لاعب الأهلي القادم يضيف التوازن والسرعة

أعلن الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن اللاعب الإضافي الذي سيتعاقد النادي معه سيساعد الجهاز الفني على تطوير أسلوب اللعِب وتسريعه.

ودون أن يذكر اسم اللاعب، قال المدرب خلال مؤتمرٍ صحافي، الإثنين، بعد الفوز على الأنوار 2-1 ضمن أول أدوار كأس خادم الحرمين الشريفين: «ما نحتاج إليه هو لاعبٌ إضافي لتحقيق التوازن. ترينكاو وسبيرتسيان يمتلكان الجودة المطلوبة، لكن علينا تطوير اللعِب. اللاعب الإضافي الذي سينضمُّ إلينا سيساعدنا على ذلك، وعلى تسريع اللعِب، لنكون منافسين».

ورأى بوسيتش إن أداء فريقه تحسَّن بالمقارنة مع مباراة الدرعية، الخميس ضمن أولى جولات دوري روشن السعودي.

لكنه أكد الحاجة إلى مزيدٍ من الجاهزية البدنية، دون أن ينسى الإشارة إلى غياب بعض اللاعبين عن فترة الإعداد الصيفية، بسبب تمثيلهم منتخباتهم خلال كأس العالم الأخيرة.

وردًّا على أسئلة الصحافيين، رفض الهولندي الكشف عن الصفقة الجديدة، واكتفى بالقول إنهم سيعرفون الاسم خلال الأيام المقبلة.

تزامنًا مع ذلك، كتب حساب «الرياضية عاجل» في منصة «إكس»، نقلًا عن مصادرَ خاصَّةٍ، أن الأوكراني أرتيم بوندارينكو، لاعب الوسط الهجومي، سيخضع لفحصٍ طبي خلال الـ 48 ساعةً المقبلة، تمهيدًا للانتقال من شاختار دونيتسك في بلاده إلى الأهلي.

ويُمثِّل بوندارينكو شاختار دونيتسك منذ 2020، وعمِل تحت قيادة بوسيتش عندما تولَّى الأخير تدريب الفريق «البرتقالي والأسود» من أكتوبر 2023 وحتى مايو 2025.

ويرتبط اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، بعقدٍ مع ناديه الحالي حتى يناير 2028، وتُقدَّر قيمته السوقية بثمانية ملايين يورو، وفق موقع «ترانسفير ماركت» الكروي الإلكتروني العالمي.