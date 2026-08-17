بعد تيرشتيجن.. أياكس يتعاقد مع تورنتس

أنهى نادي إياكس أمستردام الهولندي، الإثنين، إجراءات التوقيع مع المدافع الإسباني جوفري تورنتس بعقد حتى يونيو 2023، قادمًا من برشلونة، لينضم إلى زميله حارس المرمى الألماني مارك أندريه تيرشتيجن، المعار حتى نهاية الموسم.

ويعد تورنتس عاشر لاعب يخرج من قائمة برشلونة منذ يونيو الماضي، من بين بيع عقود وانتهاء إعارات وبإجمالي صفقات بلغت 67 مليون يورو، مقابل 100 مليون أنفقها على جلب ثلاثة لاعبين حتى الآن.

وبدأ الظهير الأيسر الكاتالوني مشواره مع أكاديمية برشلونة 2017 بعمر 12 عامًا، وظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول في 16 أغسطس 2025 أمام مايوركا بالدوري. وبلغ إجمالي مشاركاته أربع مباريات.

ويشارك تورنتس بشكل رئيس مع الفريق الثاني «برشلونة أتلتيك»، بينما كان الموسم جزءًا من تشكيلة الفريق الأول خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال جوردي كرويف المدير الرياضي لأياكس في تصريح عبر الموقع الرسمي للنادي: «تورنتس لاعب موهوب للغاية وتطور بقوة خلال الأعوام القليلة الماضية، ونحن سعداء بضمه إلى الفريق».

وأضاف نجم برشلونة السابق ومدير الرياضي «2022-2023»: «كان عدد من الأندية مهتمة بتورنتس، لكنه اتخذ قرارًا واعيًا جدًا باختيار خططنا ورؤيتنا».

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية، سيحصل برشلونة على نحو ستة ملايين يورو من الصفقة، مع احتفاظه بنسبة 50 في المئة من حقوق بيع عقد اللاعب مستقبلًا.