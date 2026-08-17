رودري: هدفي كل الألقاب مع برشلونة

وصل رودري، قائد المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، الإثنين، إلى برشلونة تمهيدًا للتوقيع في كشوفات النادي الكاتالوني بعد الاتفاق على انتقاله من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال لاعب الوسط للصحافيين الذين كانوا بانتظاره في مطار المدينة: «أنا سعيد جدًا بوصولي. الأيام الماضية كانت حافلة، لكني كل شيء حُسم. اللعب لبرشلونة حلم بالتأكيد».

وأضاف: «أتطلع للوجود مع زملائي في الفريق، والكثير منهم أعرفهم بالفعل من خلال المنتخب. حان وقت العمل وتقديم أفضل ما لدي».

وأشار رودري «31 عامًا» إلى أن هدفه مع برشلونة يتمثل في الفوز بدوري أبطال أوروبا وكل ما سيكون في متناولهم.

ووصل الفائز بالكرة الذهبية 2024 إلى برشلونة بعد يوم من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة انتقال تُقدر بنحو 75 مليون يورو، بما في ذلك المكافآت، بحسب الصحافة الكاتالونية.

وكان حسم صفقة أفضل لاعب في مونديال 2026 بعد قيادته «لا روخا» إلى اللقب، من أكثر الملفات ترقبًا خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبعد سبعة أعوام قضاها في سيتي، كان اللاعب السابق لأتلتيكو مدريد وفياريال قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد، قبل أن يختار في النهاية الغريم الكاتالوني.

وعانى لاعب الوسط من إصابات خلال الموسمين الماضيين، قبل تألقه مع منتخب إسبانيا في المونديال. ومن المنتظر أن يغيب الهولندي فرنكي دي يونج عن برشلونة عدة أشهر بسبب الإصابة، ما شجع النادي على التحرك للتعاقد مع رودري.

وكان رودري عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب بيب حوارديولا في سيتي، وقاد الفريق إلى الفوز بدوري الأبطال 2023، إضافة إلى أربعة ألقاب في الدوري الممتاز، وذلك من ضمن حصيلة بلغت 12 لقبًا كبيرًا.

ورفض سيتي عرضين من برشلونة لضم رودري، قبل توصله أخيرًا إلى اتفاق الأحد، لينضم بذلك اللاعب إلى كل من الإنجليزي أنتوني جوردون «نيوكاسل» والألماني كريم أدييمي «بوروسيا دورتموند» والبلجيكي جيسي بيسيوو «كلوب بروج».

كما يُتوقع أن يُنجز برشلونة خلال الأيام المقبلة صفقة التعاقد مع المدافع البرتغالي جواو كانسيلو، بعدما لعب الموسم الماضي مع على سبيل الإعارة قادمًا من الهلال السعودي. بينما لازالت محاولاته جارية من أجل ضم المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز وسط تعنت من أتلتيكو مدريد.