أبطال آسيا.. سيدات النصر يتعادلن مع الاتحاد الأردني

دشن فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات مشواره في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، بالتعادل 2-2 مع الاتحاد الأردني، الإثنين، على ملعب هيسور المركزي في طاجيكستان.

وافتتحت التنزانية كلارا لوفانجا التسجيل للنصر عند الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك الاتحاد الأردني التعادل عند الدقيقة 52، ثم تقدم من ركلة جزاء عند الدقيقة 78.

ونجحت البحرينية حصة العيسى في إدراك التعادل للنصر عند الدقيقة «83»، بعد ثلاث دقائق من طرد الفرنسية نسرين بهلولي.

وفي المباراة الأولى ضمن المجموعة الخامسة، تصدر بام خاتون الإيراني ترتيب المجموعة بثلاث نقاط، بعد فوزه على سيسكا دوشانبي الطاجيكستاني بثلاثية نظيفة، فيما حل النصر والاتحاد الأردني في المركزين الثاني والثالث بنقطة لكل منهما، وجاء سيسكا دوشانبي أخيرًا دون نقاط.

وتستكمل مباريات الجولة الثانية، الخميس، حيث يواجه النصر نظيره بام خاتون الإيراني، فيما يلتقي الاتحاد الأردني سيسكا دوشانبي الطاجيكستاني، على ملعب هيسور المركزي في طاجيكستان، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور المقبل.