4 غيابات نصراوية.. العقيدي خارج حسابات بوستيكوجلو

أجَّل الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرِّب فريق النصر الأول لكرة القدم، عودة نواف العقيدي، حارس المرمى، إلى قوائم المباريات، وقرَّر إبعاده عن مواجهة الدرعية، الثلاثاء، ضمن دور الـ 32 من كأس الملك، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ورغم تجاوز العقيدي كدمةً في الكتف غيَّبته عن قائمة مواجهة الفتح، السبت الماضي، ضمن أولى جولات دوري روشن السعودي، ودخوله التدريبات الجماعية الأحد والإثنين، فضَّل بوستيكوجلو إبقاءَه خارج حسابات لقاء الكأس.

وحسبَ المصادر، تشمل الاستبعادات أيضًا المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والظهير سعد الناصر، ومحمد مرّان، رأس الحربة.

ويخوض النصر مباراةً ثانيةً على التوالي دون رونالدو تأكيدًا لخبرٍ نشرته «الرياضية»، 12 أغسطس الجاري، بيَّنت خلاله أن المهاجم الأسطوري لن يلعب أول لقاءَين للفريق في الموسم.

وعاد «الدون» إلى تدريبات النصر، الخميس الماضي فقط، بعد انتهاء إجازةٍ ممدَّدةً، تلت مشاركته في كأس العالم مع منتخب بلاده، وشهدت إتمام زواجه من عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.

ووسط غياب البرتغالي، استهلَّ النصر حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على الفتح 3ـ0 في مباراةٍ تخللتها إصابة الناصر ومرّان.

وأصيب الناصر في المفصل، وعضلة السمَّانة، وغادر الملعب عبر تبديلٍ اضطراري خلال الشوط الأول.

بدوره، تعرَّض مرّان، الذي شارك بديلًا قبل النهاية بنحو ربع ساعةٍ، لإصابةٍ في العضلة الخلفية، ومع ذلك أكمل اللقاء.

وبسبب الإصابة، انضمَّا إلى غيابات النصر أمام الدرعية إلى جوار العقيدي ورونالدو.

في المقابل، دخل القائمة المدافع عبد الإله العمري بعد تعافيه من إصابةٍ في المفصل، حالت دون استدعائه لمباراة الدوري الأولى.

وشارك العمري في التدريبات، الإثنين، لليوم التالي على التوالي، وتأكدت، حسبَ المصادر، جاهزيته للعب.