المجمعة تجهز أخضر الطائرة

أعلن الإسباني فرناندو هونوز، مدرب المنتخب السعودي للكرة الطائرة، عن قائمة المعسكر الإعدادي للمشاركة في البطولة العربية التي يستضيفها الأردن.

ويُنظَّم المعسكر خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 5 أكتوبر المقبلين في المجمعة، وضمَّت قائمة المدرب له 15 لاعبًا، إضافةً إلى مساعديه والإداريين.

وشملت القائمة اللاعبين عبد الله الخلفان، علي آل سلام، موفق المطيري، مروان هوساوي، علي المعيلي، جواد آل خواهر، وسام الجهني، منصور بن سعد، وليد العتيبي، علي الجبر، مازن المولد، إبراهيم مجرشي، حمود الغامدي، بدر العوامي وحسين آل مريط.

كذلك شملت سالم القحطاني وألفارو مارتين، مساعدَي المدرب، والإداري إبراهيم الحربي، والمنسِّق عبد الله النافع.