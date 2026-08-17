كأس الملك.. المرة السابعة الفيحاء إلى دور الـ16

تأهل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه 2-0 على مضيفه العدالة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، الإثنين، ضمن مباريات دور الـ32 للبطولة.

ويدين الفيحاء ببلوغه دور ثمن النهائي من كأس الملك للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته إلى البرازيلي هوجو مورا الذي سجل هدفي المباراة في الشوط الأول، وقبل استبداله عند الدقيقة 77.

وتفادى برتقالي المجمعة شبح سيناريو الموسم الماضي عندما خرج من دور الـ32 وقتها على يد الزلفي، ليواصل بطل نسخة 2022 مسيرته ببلوغ ثمن النهائي النسخة الجارية في انتظار ما تسفر عنه قرعة هذا الدور والتي تسحب الخميس المقبل.

وأحرز مورا هدفي اللقاء الأول مستفيدًا من محمد البقعاوي عند الدقيقة 40، قبل أن يضيف الثاني عند الدقيقة 45، فيما فشل أصحاب الأرض في معادلة النتيجة طوال زمن الشوط الثاني.

وشهدت المباراة مشاركة لاعبين من الفيحاء توجوا سابقًا مع الفريق بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وهم محمد البقعاوي قائد الفريق، ومخير الرشيدي في القائمة الأساسية، بينما كان عبد الرؤوف الدقيل حارس المرمى على دكة البدلاء.