الهلال يزيح الرائد بسيناريو 2021

استنسخ فريق الهلال الأول لكرة القدم انطلاقته في كأس الملك قبل خمسة أعوامٍ، وهزم منافسه الرائد، الناشط ضمن دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بهدفين نظيفين، الإثنين، لحساب دور الـ 32، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وسجَّل البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الفريق العاصمي، هدفَي المباراة في الدقيقتين 14 و80، وجاء أوَّلهما عن طريق ركلة جزاءٍ.

وفي 20 ديسمبر 2021، استهلَّ الهلال مشواره ضمن بطولة الكأس بمواجهة الرائد لحساب دور الـ 16، الذي كان آنذاك أولى مراحل البطولة، وهزمه بهدفين دون ردٍّ أيضًا، ووصل لاحقًا إلى النهائي، وخسر أمام الفيحاء بركلات الترجيح.

وانضمَّ الهلال، حامل اللقب، في دور الـ 16 إلى فرق الحزم، والعروبة، والوحدة، والأهلي، والقادسية، والرياض، والفيحاء التي تأهلت أيضًا من أولى مراحل الكأس.

وفاز «الأزرق» بمباراتيه الأوليين في الموسم الجاري الذي بدأه بإسقاط الفيصلي 4ـ2، ضمن أولى جولات دوري روشن السعودي، قبل تخطي الرائد بثنائية.