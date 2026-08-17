رابطة المحترفين: عدالة المنافسة تمنع نقل النصر والرياض

رفضت رابطة الدوري السعودي للمحترفين طلب نقل مباراة فريق الرياض الأول لكرة القدم ونظيره النصر، المقرَّرة الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي من ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية إلى «الأول بارك»، وفق مصادرَ خاصَّة بـ «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الرابطة رفضت الطلب، مبرِّرةً قرارها بأن نقل المباراة من ملعب المستضيف إلى ملعب الفريق الضيف يُخل بمبدأ أساسي من مبادئ عدالة المنافسة.

وكانت إدارتا النصر والرياض اتَّفقتا على نقل المواجهة إلى «الأول بارك» قبل أن ترفع إدارة النادي العاصمي خطابًا إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين للحصول على الموافقة الرسمية. وكان من المقرَّر، حال الموافقة، أن يذهب دخل المباراة إلى خزينة نادي الرياض بصفته «المستضيف»، على أن تخصم منه أجور التشغيل والصيانة لصالح شركة الوسائل السعودية «SMC».

ويتصدَّر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الافتتاحية برصيد ثلاث نقاط متقدِّمًا بفارق الأهداف على الهلال، والاتفاق، والقادسية، ونيوم، والحزم، والأهلي.

ويخوض النصر عند الـ 09:00 من مساء الثلاثاء مواجهةً أمام الدرعية، ضمن دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.