قضيتا إيكامبي وميشنيفيتش تحاصران أبها

كشف مصدرٌ رسمي في نادي أبها عن صدور حكمٍ، يُلزم النادي بدفع مليون يورو في قضية وكيل أعمال الكاميروني كارل توكو إيكامبي، لاعب الفريق السابق، على خلفية مستندٍ، وقَّعه أحد مسؤولي الإدارة السابقة لمصلحة الوكيل على الرغم من أن عقد اللاعب كان ضمن برنامج الاستقطاب.

وأوضح المصدر ذاته، أن القضية تأتي امتدادًا لالتزاماتٍ ماليةٍ سابقةٍ، ورثتها الإدارة الحالية، من بينها حكمٌ يُلزم النادي بدفع مليونين و200 ألفٍ في قضية البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش، مدرب الفريق السابق.

وبيَّن أن القضيتين تعودان إلى فترة الإدارة السابقة، لكنَّ النادي أصبح ملزمًا بتحمُّل تبعاتهما المالية في وقتٍ حرجٍ، بالتزامن مع العمل على تجهيز الفريق للمشاركة في دوري روشن السعودي.

وقال المصدر: «على الرغم من ضعف الإمكانات المالية، والالتزامات المتراكمة إلا أن فريق أبها استطاع تحقيق بطولة دوري يلو، والعودة إلى دوري روشن السعودي، وهو ما يعكس حجم العمل الذي بُذل خلال الفترة الماضية».

وشدَّد على حاجة النادي إلى دعمٍ أكبر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن أبها يستحقُّ الدعم بعد نجاحه في العودة إلى «روشن» على الرغم من الظروف المالية حتى يتمكَّن من تعزيز صفوفه، والظهور بصورةٍ أقوى في دوري أصبح وجهةً عالميةً، ويضمُّ نخبةً من أبرز اللاعبين.

وأشار المصدر إلى أن تحمُّل النادي التزاماتٍ ماليةً ناتجةً عن قضايا سابقةٍ يستنزف جزءًا من موارده في مرحلةٍ تتطلَّب توجيه الميزانية نحو تدعيم الفريق، ورفع قدرته التنافسية خلال الموسم الجديد.