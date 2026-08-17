حكم: الواقعية فرضت علينا الدفاع أمام الهلال.. وأهنئ اللاعبين

هنّأ المغربي رضا حكم، مدرب فريق الرائد الأول لكرة القدم، لاعبيه على ما قدّموه أمام الهلال في لقاء الطرفين، الإثنين، ضمن دور الـ 32 من كأس الملك، معترفًا بانتهاجه أسلوبًا دفاعيًا مراعاةً لقوة المنافس.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي انتهى هلاليًا بهدفين نظيفين قال: «لعبنا مباراة صعبة أمام خصم كبير، ونعرف إمكاناته، وتعاملنا مع المباراة بواقعية».

وأضاف: «استعدادنا في بداية الموسم لم يكن مثاليًا، وننتظر اكتمال الفريق. اليوم تعاقدنا مع عدد من اللاعبين، وما زلنا ننتظر وصول مهاجم ولاعب وسط أجنبيين، إضافة إلى مدافعين محليين».

وتابع مدرب الرائد: «بعض اللاعبين التحقوا بنا في آخر أيام المعسكر، والبعض الآخر انضم في نهايته».

وأردف: «أهنئ اللاعبين على الظهور والقتال الذي قدموه، وما قصّروا اليوم».

وأكد: «أول مباراة لنا أمام فريق مثل الهلال بالتأكيد صعبة، لكننا تعاملنا معها بالشكل المطلوب. برافو للاعبين، ونريد أن نبني الفريق بالروح التي ظهرنا بها اليوم».

وزاد: «أتيحت لنا بعض الهجمات والفرص، لكننا لم نستغلها، وكنا نأمل أن نخطف هدفًا. لعبنا مباراة دفاعية بحتة بحكم قوة المنافس، لكن أسلوبنا الحقيقي هو كرة القدم الهجومية».

واختتم المغربي حديثه قائلًا: «أمامنا أربعة أيام راحة، وبعدها نفتح صفحة دوري يلو، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا».