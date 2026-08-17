الريال يستقبل اللاعبين الجدد في الظل

قرر نادي ريال مدريد الإسباني تغيير سياسته الخاصة باستقبال اللاعبين الجدد، بحيث لن تكون هناك احتفاليات تقديم مبهرة في ملعب سانتياجو بيرنابيو أو ظهور إعلامي.

وذكرت صحيفة «ماركا» المدريدية الإثنين أن الريال اختار أسلوبًا أكثر هدوءًا، من خلال فعاليات رسمية وخاصة يستقبل فيها فلورنتينو بيريز رئيس النادي اللاعبين الستة الجدد والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأوضحت أن الهدف من التغيير هو أن يتم الترحيب بالعناصر الجديدة على انفراد وفي أجواء حميمية، وبمرافقة عائلاتهم وأصدقائهم، وسيقضون بضع دقائق مع الرئيس.

وأشارت «ماركا» إلى أنه لن يكون هناك أي حضور للصحافة أو إمكانية للتواصل مع وسائل الإعلام، لذا لن يعقد أي من اللاعبين الجدد مؤتمرات صحافية، كما هو معتاد في مثل هذه المناسبات.

وسيتيح تأجل جدول مباريات هذا الأسبوع لريال مدريد تنظيم هذه اللقاءات، بينما يستعد الفريق لمباراته الأولى في الدوري السبت المقبل أمام مضيفه إسبانيول.

ويستمتع اللاعبون اليوم بعطلة بعد فوزهم على شالكه 3-0 في ألمانيا تجريبيًا، على أن يعودوا للتدريبات الثلاثاء.