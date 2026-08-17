بعد انتقاده إنفانتينو..«فيفا» يقيل لامور مدير العمليات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» انتهاء علاقة العمل مع كيفن لامور مدير العمليات التنفيذي بالهيئة الحاكمة للعبة، وذلك بعد أسابيع من انتقاده العلني لخطة الرئيس جياني إنفانتينو لبيع حصة في الأنشطة التجارية للبطولات، بما في ذلك كأس العالم.

وقال متحدث باسم «فيفا» الإثنين: «يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن علاقة العمل بين فيفا وكيفن لامور، بصفته مدير العمليات التنفيذي، انتهت في 17 أغسطس 2026».

وأضاف: «يتوجه فيفا بالشكر إلى كيفن على خدماته خلال العامين الماضيين، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل. ولن يُدلي الاتحاد بأي تعليق إضافي بشأن هذا الموضوع».

وكان الفرنسي لامور وجّه انتقادات علنية للمقترح الشهر الماضي، معتبرًا أن موظفي الاتحاد «تعرضوا للتضليل» بشأن الخطة، ووصفها بأنها «مشروع شخص واحد».

وقال في بيان آنذاك: «مهمتنا هي خدمة كرة القدم، لا خدمة المصالح الشخصية لشخص يعتقد، للأسف، أنه يجسد فيفا، في حين أن دوره الحقيقي هو خدمة المؤسسة».

وجاءت تصريحات لامور بعد ساعات من استقالة كارلوس كورديرو، كبير مستشاري إنفانتينو، احتجاجًا على المقترح، إذ وصفه بأنه «صفقة سيئة لكرة القدم».

وأثار المشروع خلافات داخلية واسعة داخل أروقة الفيفا، إذ كان يقضي بإنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة بطولات الاتحاد، بما في ذلك كأس العالم، مع بيع ما يصل إلى 20 في المئة من أسهمها لمستثمرين خارجيين. لكن فيفا تراجع لاحقًا عن الخطة في مواجهة موجة من الاعتراضات والانتقادات.