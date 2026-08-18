إنزاجي: مالكوم وبوابري مصابان.. والغيابات سبب مركز نيفيش

أرجع الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، غياب الجناح البرازيلي مالكوم فيليبي، وزميله الفرنسي سايمون بوابري، لاعب الوسط، عن لقاء الرائد، الإثنين، ضمن دور الـ 32 من كأس الملك، إلى الإصابة، مبديًا ارتياحه لاجتياز منافسٍ تكتَّل في مناطقه الخلفية.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا اللقاء الذي انتهى هلاليًّا بهدفين نظيفين، قال إنزاجي: «كان هدفنا التأهل إلى دور الـ 16، ونجحنا في ذلك».

وأشار إلى تحقيق الفوز على الرغم من إجرائه ثمانية تعديلاتٍ على التشكيل الأساسي المعتاد.

وأضاف: «لعبنا أمام فريقٍ دفاعي ومتمركزٍ بشكلٍ جيدٍ في مناطقه، وحاولنا الوصول إلى مرماه، ونجحنا في ذلك، وحققنا الفوز».

وعن سبب غياب مالكوم وبوابري، أبان: «غابا بسبب الإصابة، وكنت أتمنَّى وجود بوابري لمنحه فرصة المشاركة».

وتابع: «نطمح إلى التحسُّن بشكلٍ أكبر. عمدت اليوم إلى إشراك بعض الصاعدين، وجميع اللاعبين قدَّموا مستوى جيدًا، ونسعى إلى رفع مستوانا في الفترة المقبلة».

وحول سبب إعادة البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، إلى مركزه الأصلي وليس قلب الدفاع كما كان يحدث خلال الموسم الماضي، أوضح إنزاجي: «مركز نيفيش الحالي سببه الإصابات، وربما يتغيَّر مع عودة بعض اللاعبين».