وجهة محرز تحيّر متابعيه

دخل النجم الجزائري الكبير رياض محرز في سباقٍ مع الزمن لتحديد وجهته المقبلة، بعدما غادر صفوفَ فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في وقتٍ سابقٍ الصيف الجاري، مع نهاية عقده الذي امتدَّ ثلاثة مواسم.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، ربطت تكهُّناتٌ إعلاميةٌ اسم محرز بأكثر من نادٍ أوروبي مثل كومو الإيطالي، ومارسيليا الفرنسي، وحتى بأنديةٍ خليجيةٍ، منها نيوم السعودي.

وتُحيِّر وضعية النجم الجزائري مُحبِّيه، فمع اقتراب فترة الانتقالات من نهايتها لا يزال الحديث عن مستقبله مقتصرًا فقط على شائعاتٍ صحافيةٍ، في وقتٍ تحسم فيه الأندية الباحثة عن أجنحةٍ أهدافها التعاقدية.

وتبقَّى أسبوعان على إغلاق الفترة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى حيث تنتهي مساء الثلاثاء 1 سبتمبر في الدوري الإيطالي، والفرنسي، والإنجليزي، والإسباني، وقبل ذلك بـ 24 ساعةً في الدوري الألماني. وتبقَى الفترة مفتوحةً في الدوري السعودي حتى الأحد 6 سبتمبر، وفي الدوري التركي حتى الجمعة 4 سبتمبر.

وفي الدوري الجزائري، الذي استقطب سابقًا نجومًا جزائريين، لمَعوا أوروبيًّا، تُغلَق نافذة الانتقالات مساء الإثنين 31 أغسطس.

ومحرز، البالغ من العمر 35 عامًا، لاعبٌ حرٌّ، يحقُّ لأي نادٍ التعاقد معه بعد إغلاق النافذة شرط توفُّر خانةٍ لتسجيله، لكنَّ كثيرًا من الأندية حول العالم تحرص على حسم تعاقداتها قبل انتهاء فترة الانتقالات، وعدم التأخُّر عن ذلك الحد الزمني، لغلق الملفِّ والانصراف إلى التركيز على المنافسات.

وتألَّق النجم الجزائري في إنجلترا بقميصي ليستر سيتي، ومانشستر سيتي، وواصل لمعانه في الأهلي، مسهمًا في التتويج مرتين بدوري أبطال آسيا للنخبة.