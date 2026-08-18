بعد العدالة.. مدرب الفيحاء: فتحنا ملف الهلال

كشف البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، عن فتحهم ملف المباراة أمام الهلال ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، الخميس المقبل، عقب الفوز 2ـ0 على العدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين، الإثنين.

وبهذا الفوز تأهل «البرتقالي» إلى دور الـ 16 لكأس الملك.

وقال المدرب في مؤتمرٍ صحافي، أعقب المباراة: «الانتصار على العدالة أمرٌ إيجابي قبل خوض لقاء الهلال ضمن الدوري. سنبدأ تحضيراتنا له منذ الآن، إذ إن اللعب أمام الأزرق له أهميَّةٌ خاصَّةٌ».

وأضاف: «سعيدٌ بمجموعتنا من العناصر، والمباراة لم تكن سهلةً، وكانت تجربةً مفيدةً لبناء شخصية الفريق قبل المباريات المقبلة».

بدروه، أكد البرتغالي رودولفو كوريا، مدرب العدالة، توقُّعه صعوبة مواجهة الفيحاء، وسار على نهج كاريلي بأنها أفضل إعدادٍ قبل خوض الاستحقاقات المقبلة.

وقال المدرب: «الشوط الأول كنا فيه منظَّمين، لكننا فقدنا التركيز بعد الهدف الأول. هناك إيجابياتٌ من اللقاء، بينها اللعب أمام فريقٍ متمرِّسٍ فنيًّا».

وأقرَّ البرتغالي بوجود سلبياتٍ في الجانب البدني لدى لاعبيه ما يعطي انطباعًا بضرورة العمل الجاد لتحسين الوضع.