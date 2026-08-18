في يومين.. 7 صفقات تدعم النجمة قبل الاتحاد

عزّزت إدارة نادي النجمة صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الناشط في دوري يلو، بأربع صفقات جديدة، عشية مواجهة الاتحاد، الثلاثاء، لحساب دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأعلن النادي، مساء الإثنين، عن تعاقده مع الأجنحة الثلاثة يزيد القرزعي، ومصلح الشيخ، ومحمد المري، إلى جانب بلال الدواء، حارس المرمى.

ووصل مجموع الصفقات التي أعلنها النادي القصيمي خلال آخر يومين فقط إلى سبعة، بإضافة ثلاثة أسماء كشف عن التعاقد معها الأحد هي البرتغالي جواو نوفيز وإياد مدني، ثنائي الوسط، وسليمان السعيد، رأس الحربة.

وفي وقت سابق من فترة الانتقالات الجارية استقطب النادي 6 أسماء أخرى، منها الرباعي المحلي خالد الخثلان، الظهير الأيسر، وأحمد البداح، لاعب الوسط، وبدر الخمعلي، حارس المرمى، وعمر العودة، الظهير الأيمن، إلى جانب المدافع البرتغالي ديوجو كويروس، ومواطنه أفونسو تايرا، لاعب الوسط.

واستطاع النجمة تسجيل هذه التعاقدات بفضل حصوله على شهادة الكفاءة المالية في 6 أغسطس الجاري.

وهبط الفريق إلى «يلو» بنهاية الموسم الماضي بعد تذيله جدول ترتيب دوري روشن السعودي.