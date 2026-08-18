آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
الأزرق يعبر
2026.08.18 | 12:43 am
تجاوز فريق الهلال الأول لكرة القدم حاجز منافسه الرائد في دور الـ 32 من كأس الملك، بإسقاطه 2ـ0، مساء الإثنين، ليعبر إلى ثمن النهائي، مواصلًا حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه خلال الموسم الماضي تصوير: نايف العتيبي
اقرأ أكثر عن:
الهلال
الرائد
كأس الملك
كأس خادم الحرمين الشريفين
الأكثر قراءة
1
اتفاق ينقل مواجهة النصر مع الرياض.. والرابطة انتظار
2
4 غيابات نصراوية.. العقيدي خارج حسابات بوستيكوجلو
3
«سكاي»: الهلال يريد مهاجما.. ومغادرة بنزيما معقدة
4
الثنيان يمثّل الهلال في قرعة النخبة
5
بوسيتش: لاعب الأهلي القادم يضيف التوازن والسرعة
6
وجهة محرز تحيّر متابعيه
7
زحام وسط يوفنتوس يعطّل كيسيه
8
الاتحاد.. مختار جاهز وغياب الموسى وحاجي
Previous
Next
اخترنا لكم
بيكيه يقتحم عالم الشطرنج
عبد الحميد في 16 أغسطس.. ظهور أول وسوبر
المدربون الجدد.. 12 نقطة في الاختبار الأول
الشمراني والبلوي يقودان افتتاحيتي الاتحاد والنصر
انطلاقة الإسباني..الأبطال يغيبون والمعجزة مستمرة
×
الصورة .. قصة
2026-08-18 00:43:47
الأزرق يعبر
الكرة السعودية
2026-08-18 00:23:10
إنزاجي: مالكوم وبوابري مصابان.. والغيابات سبب مركز نيفيش
الكرة السعودية
2026-08-17 23:48:24
حكم: الواقعية فرضت علينا الدفاع أمام الهلال.. وأهنئ اللاعبين
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-06-25 02:31:57
بعد الفحص.. الأخضر يستعيد تمبكتي
فيديو
2026-06-21 03:20:14
قبل الإسبان.. الفيصل يتابع الأخضر
فيديو
2026-06-21 03:09:08
دونيس: لا أشعر بالضغط.. وننتظر المعجزة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-08-17 23:43:00
قضيتا إيكامبي وميشنيفيتش تحاصران أبها
الكرة السعودية
2026-08-17 23:38:23
رابطة المحترفين: عدالة المنافسة تمنع نقل النصر والرياض
الكرة السعودية
2026-08-17 01:20:19
الاتحاد ينهي عقد رودريجيز
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-08-18 00:34:22
في يومين.. 7 صفقات تدعم النجمة قبل الاتحاد
الكرة السعودية
2026-08-17 16:49:44
الاتحاد.. مختار جاهز وغياب الموسى وحاجي
الكرة السعودية
2026-08-17 01:20:19
الاتحاد ينهي عقد رودريجيز
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-08-17 23:38:23
رابطة المحترفين: عدالة المنافسة تمنع نقل النصر والرياض
الكرة السعودية
2026-08-17 22:48:56
4 غيابات نصراوية.. العقيدي خارج حسابات بوستيكوجلو
الكرة السعودية
2026-08-17 14:27:43
اتفاق ينقل مواجهة النصر مع الرياض.. والرابطة انتظار
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-08-17 22:56:01
بوسيتش: لاعب الأهلي القادم يضيف التوازن والسرعة
الصورة .. قصة
2026-08-17 22:14:38
الأهلي يتخطى الأنوار
الكرة السعودية
2026-08-17 21:16:33
بالأنوار.. تأهل أهلاوي ثامن إلى دور الـ 16
Previous
Next
×
منوعات
2026-08-13 16:07:16
موسم الرياض يرعى السوبر الإسباني في إسطنبول
فيديو
2026-07-28 20:51:14
آل الشيخ يعلن إطلاق «Six Kings Slam» ضمن موسم الرياض
مواسم السعودية
2026-07-26 03:26:48
بعد بداية صادمة.. جوشوا يعود ويحسم مواجهة «The Comeback» بالضربة القاضية
Previous
Next
×
ESports
2026-08-17 21:47:45
EA Sports.. مبابي وهالاند يتصدران تصنيف FC27
الصورة .. قصة
2026-08-17 14:37:53
إنجاز عالمي
ESports
2026-08-17 14:35:56
«فالكونز» بطل «روكيت ليج» في المونديال الإلكتروني
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث