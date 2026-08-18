الأزرق يعبر

تجاوز فريق الهلال الأول لكرة القدم حاجز منافسه الرائد في دور الـ 32 من كأس الملك، بإسقاطه 2ـ0، مساء الإثنين، ليعبر إلى ثمن النهائي، مواصلًا حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه خلال الموسم الماضي تصوير: نايف العتيبي