بعد رودري وكانسيلو.. برشلونة يتفرغ لألفاريز ويجهز البدائل

بعد أن نجح في التوصل لعدة اتفاقيات مهمة لتشكيل فريقه الأول لكرة القدم للموسم المقبل، وكان آخرها صفقتا لاعب الوسط رودري والمدافع جواو كانسيلو، جاء الآن الدور على المشروع الأهم وهو التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز في أسبوع يتوقع أن يكون ساخنًا.

ويحتاج برشلونة إلى مهاجم صريح بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفيسكي إلى شيكاغو فايرز الأمريكي، بعد انتهاء عقده وانضمامه، والإسباني فيران توريس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 50 مليون يورو.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الأسبوع الجاري سيكون حاسمًا، وستتضح فيه الرؤية حول ما إذا كان بالإمكان عقد الصفقة وكسر تعنت أتلتيكو مدريد، أو سيبحث برشلونة عن خيارات أخرى قبل إغلاق سوق الانتقالات.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يعقد اجتماع بين الأرجنتيني الدولي وجيل مارين رئيس النادي، والذي تأجل مرارًا، خلال الأيام المقبل، وسيسعى فيه اللاعب إلى دفع ناديه للتفاوض مع برشلونة بشأن انتقاله.

وأشارت «ماركا» إلى أن ألفاريز يريد من رئيس النادي الوفاء بوعده بالسماح له بالرحيل الصيف الجاري إذا رغب في ذلك، وهو ما أخبر به اللاعب برشلونة.

وأكدت أن الأمور لن تكون في حالة سكون خلال هذا الأسبوع، فإما تفاوض، أو أغلاق الملف والبحث عن خيارات أخرى. ونوهت إلى أن أتلتيكو سيخوض مباراتين على ملعبه ضد مالقة وفياريال وسيكون للجماهير الحق في إبداء رأيها، وهذا عامل مهم يجب أخذه في الاعتبار.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة إذا فقد الأمل في صفقة ألفاريز فسيتعين على البرتغالي ديكو المدير الرياضي والمدرب الألماني هانزي فليك اتخاذ قرار بشأن مركز رأس الحربة، والنظر في أحد الخيارات المتاحة في سوق الانتقالات، وتتمحور حول الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز «إنتر ميلان»، والإسباني ميكيل أويارزابال «ريال سوسيداد»، والبرتغالي لويس سواريز «سبورتينج لشبونة»، والسويدي فيكتور جيوكيريس «أرسنال».

خيار آخر لبرشلونة لفتت إليه «ماركا» وهو عدم التعاقد مع مهاجم، في ظل إمكانية استخدام عدد من لاعبيه في مركز المهاجم الوهمي، وهم البرازيلي رافينيا والإسبانيان داني أولمو ويامين يامال والألماني كريم أديمي والإنجليزي أنتوني جوردان، إضافة إلى لاعبين مثل المصري حمزة عبد الكريم والبلجيكي جيسي بيسيو، البالغين 18 عامًا، واللذين يقدمان أداًء مميزًا خلال فترة الإعداد للموسم ويُظهران حسًا تهديفيًا عاليًا.