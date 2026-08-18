بعد 8 أعوام.. لا كورونيا يدشن الدوري بالتعادل

فرط فريق ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني الأول لكرة القدم بالفوز في مستهل عودته إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، بعد غياب ثمانية أعوام، بتعادله مع ضيفه إلتشي 1-1 الإثنين في الجولة الأولى.

وتقدم ديبورتيفو، بطل الدوري 2000، منذ الدقيقة 21 عبر المهاجم الجديد الجابوني بيار-إيميريك أوباميانج بتمريرة من الإيطالي لورنتسو أماتوتشي، المنضم هو الآخر حديثًا.

وجاء هدف لاعب مارسيليا الفرنسي السابق بعد سلسلة من 10 تمريرات متتالية، هي الأطول للفريق في هدف على ملعبه في الدوري منذ موسم 2005-2006 على أقل تقدير، وفق «أوبتا» للإحصاءات.

وغادر أوباميانج «37 عامًا» مارسيليا قبل عام على نهاية عقده مع الفريق الفرنسي الذي خاض معه 92 مباراة سجل خلالها 44 هدفًا مع 21 تمريرة حاسمة.

وانضم الدولي الجابوني إلى مارسيليا للمرة الأولى في صيف 2023، قبل أن يعود إليه عام 2025 بعد موسم أمضاه مع نادي القادسية.

وعاد أوباميانج إلى الدوري الإسباني، بعد أربعة أعوام من انتهاء تجربته القصيرة التي امتدت ستة أشهر مع برشلونة 2022 «13 هدفا في 24 مباراة».

لكن إلتشي عاد من ملعب منافسه بنقطة بعد إدراكه التعادل في الدقيقة 76 من كرة رأسية لمارك أغوادو إثر ركلة ركنية.