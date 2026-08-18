ريشة: مكان التنفيذ يُبطِل هدف القادسية

انتقد المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، احتساب الحكم الإسباني خوسيه مونويرا أول أهداف فريق القادسية الأول لكرة القدم في المواجهة مع الطائي، الإثنين في حائل، ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشار ريشة، الحكم الدولي المعتزل، إلى تنفيذ الخطأ الذي أدى إلى الهدف من مكانٍ غير الذي وقعت فيه المخالفة.

وافتتح الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم القادسية، أهداف المباراة، التي كسِبها فريقُه 5-0، بعدما واجه مرمى خاليًا، نتيجة تنفيذ سريع، من زميله البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لخطأ خارج منطقة الجزاء.

وعندما احتسب الحكم الخطأ، الناتج عن عرقلة، توجّه عمار العمار، حارس الطائي، لشرب الماء، تاركًا شباكه خالية. وخلال ثانيتين فقط، وبينما كان لاعبو الطائي يتجمّعون أمام الحكم، الذي بدا منشغلًا هو الآخر، مرر أوتافيو الكرة لريتيجي الذي سدد في الشباك معلنًا تقدم الضيوف.

واعترض لاعبو الفريق المضيف على احتساب الهدف، لكن الحكم تمسك بقراره.

وعلّق محلل «الرياضية» التحكيمي: «هذا الهدف غير صحيح، لأن أوتافيو استأنف اللعِب من مكانٍ غير الذي وقعت فيه المخالفة».

وشرح قائلًا: «يحقّ للفريق تنفيذ الخطأ بأقصى سرعة، لكن من مكان وقوع المخالفة، هناك شروط يجب توفّرها، وهنا التنفيذ كان خاطئًا، وكان يجب على الحكم إلغاء الهدف وإعادة الكرة إلى مكانها».

وحمّل ريشة المسؤولية على حكم الساحة وحده، نظرًا لـ «عدم تطرق بروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد VAR إلى حالات استئناف اللعب».