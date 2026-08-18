قرعة نخبة آسيا.. الأندية السعودية تواجه قائمة مشتركة

وحَّدت قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة منافسي الأندية السعودية الخمسة، إذ يواجه الأهلي، والهلال، والاتحاد، والنصر، والقادسية الفرق الثمانية ذاتها مع انعكاس توزيع مباريات الأرض والخارج بين ثلاثي المسار الرابع، وثنائي المسار الثاني.

ويلتقي كل ممثلٍ سعودي العين، وشباب الأهلي، والوصل من الإمارات، والسد، والغرافة، والشمال من قطر، وباختاكور، ونيفتشي من أوزبكستان بواقع أربع مبارياتٍ على أرضه، ومثلها خارجها.

ويستضيف الأهلي، والهلال، والاتحاد فرق العين، وشباب الأهلي، والغرافة، وباختاكور، فيما يحلُّ الثلاثي ضيفًا على السد، ونيفتشي، والوصل، والشمال.

ويأتي توزيع مباريات النصر، والقادسية معاكسًا تمامًا، إذ يستضيفان السد، ونيفتشي، والوصل، والشمال، ويخرجان لمواجهة العين، وشباب الأهلي، والغرافة، وباختاكور.

وتخوض الأندية السعودية مجتمعةً 40 مباراةً في مرحلة الدوري، منها 15 أمام الفرق الإماراتية، ومثلها أمام القطرية، مقابل عشر مبارياتٍ أمام ممثلي أوزبكستان.

وخلت القرعة من أي مواجهةٍ سعوديةٍ مباشرةٍ، كما لن يلتقي أي من ممثلي السعودية فريقي استقلال، وتراكتور الإيرانيين، أو القوة الجوية العراقي.

وتُمثِّل المواجهات الخليجية 30 من أصل 40 مباراةً للأندية السعودية، بعدما شكَّلت فرق الإمارات وقطر ستة من المنافسين الثمانية لكل نادٍ، بنسبة 75%.