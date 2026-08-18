كين ينتظر مفاوضات بايرن

ذكر الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، الثلاثاء، أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بطل ألمانيا إلى ما بعد عام 2027.

وذكر قائد المنتخب الإنجليزي، البالغ 33 عامًا، للصحافيين، أن المفاوضات تم تأجيلها بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريبًا.

وتابع كين: "لا أعرف متى سيحدث ذلك بالضبط، لكن المفاوضات ستبدأ الأسبوع الجاري، أو الأسبوع المقبل. نحن هادئون، وهم هادئون بشأن الوضع. من الواضح أن الوقت قد حان لبدء المحادثات، إذ لم يتبقَّ سوى عامٍ واحدٍ على نهاية العقد، وهذا أمرٌ مهمٌّ".

وأكد بايرن رغبته في تمديد عقد نجمه بعد وصفه المهاجم السابق لتوتنام في نهاية الموسم الماضي بـ "أفضل صفقة انتقالٍ على الإطلاق".

وذكرت وسائل إعلامٍ ألمانية، أن العقد الجديد لكين سيمتد على الأقل حتى عام 2029.

وانضم اللاعب إلى بايرن عام 2023 بموجب عقدٍ لمدة أربعة أعوامٍ، وأحرز لقب الدوري الألماني مرتين، وكأس ألمانيا مرةً واحدةً، كما بلغ الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا في موسمين من المواسم الثلاثة الأخيرة.

وسجَّل 146 هدفًا في 147 مباراةً ضمن كافة المسابقات بقميص بايرن.

ورأى النجم الدولي الألماني السابق لوثار ماتيوس، الثلاثاء، أن كين ينبغي أن يكون المرشح الأوفر حظًّا للفوز بالكرة الذهبية التي ستُمنح في أكتوبر.

وقال ماتيوس، المتوَّج بالجائزة عام 1990: "كين يستحق هذا التكريم أكثر من أي لاعبٍ آخر بعد موسمٍ استثنائي، سجَّل خلاله 61 هدفًا في 51 مباراةً".

وكتب بطل العالم عام 1990 في مقالٍ بصحيفة سكاي ألمانيا: "كين قدَّم عروضًا استثنائيةً، حسبَ رأيي، ولم يمر بأي لحظة تراجعٍ على الإطلاق".