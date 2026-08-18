آسيا 2.. التعاون يصطدم بالريان والفيصلي

وضعت قرعة دوري أبطال آسيا 2، الثلاثاء، فريق التعاون الأول لكرة القدم في مواجهةٍ مع الريان القطري، والفيصلي ‌الأردني، والنهضة العماني ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة القارية، التي تنطلق 15 سبتمبر المقبل.

وسُحِبت، ‌الثلاثاء، في كوالالمبور، العاصمة الماليزية، قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2 لموسم 2026ـ2027، وهي ثاني أبرز بطولةٍ للأندية في القارة، وتنطلق منافساتها من خلال دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلتَي ذهابٍ وإيابٍ.

وأوقعت القرعة الوحدة الإماراتي في المجموعة الأولى إلى جانب ناساف الأوزبكي، والكويت الكويتي، والخالدية البحريني، بينما ضمَّت المجموعة الثانية الجزيرة الإماراتي، وجول جوهر سيرجان الإيراني، والمحرق البحريني وأركاداج التركمانستاني في صراعٍ على بطاقتَي التأهل إلى دور الـ 16.

في حين جاء في ​المجموعة ‌الرابعة الحسين ⁠الأردني، ​والشرطة العراقي، ⁠والسيب العماني، وإيست بنجال الهندي. أمَّا المجموعة الخامسة، فتشهد منافسةً قويةً بين سول الكوري الجنوبي، وملبورن فيكتوري الأسترالي، وذا كونج فيتيل الفيتنامي، إضافةً إلى الفائز من مباراة بيرسيب باندونج الإندونيسي ومانيلا ديجر الفلبيني.

وفي المجموعة السادسة، جاء أديليد يونايتد الأسترالي، وباثوم يونايتد التايلاندي، وليون سيتي سايلرز السنغافوري، وتاي بو من هونج كونج.

وتصدَّر ماتشيدا زيلفيا الياباني قائمة فرق ⁠المجموعة السابعة، التي تضمُّ أيضًا شنغهاي شينهوا الصيني، ‌وبرياه خان ريتش سفاي رينج ‌الكمبودي، وتامبينز روفرز السنغافوري. بينما يتنافس في ​الثامنة جانجوون الكوري الجنوبي، ‌وكوتشينج سيتي الماليزي، وكيتشي من هونج كونج، وبنوم بنه كراون ‌الكمبودي.

ومن المقرَّر أن تُختتم منافسات دور المجموعات 9 ديسمبر 2026، وأن تُلعَب مباريات دور الـ 16 بين 9 و18 فبراير 2027.

وتُجرى منافسات دور الثمانية بين 2 و18 ‌مارس، والدور قبل النهائي بين 6 و14 أبريل، فيما تستضيف البطولة مباراتها النهائية ⁠15 مايو 2027.