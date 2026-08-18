الخليج يواجه الأخدود بالبدلاء

قرَّر البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، الدخول باللاعبين البدلاء في اللقاء أمام الأخدود ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين عند الـ 07:15 على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة في أبها، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ "الرياضية".

وأشار المصدر ذاته إلى أن جوميز يسعى إلى إراحة أغلب العناصر الأساسية في الفريق استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الشباب، السبت المقبل، في الدمام، في ثاني جولات دوري روشن السعودي.

وبيَّن أن قائمة "الدانة"، التي وصلت إلى أبها الإثنين، ضمَّت أربعة لاعبين من فئة الشباب، سعيًا من الجهاز الفني لمنحهم فرصة المشاركة، وإراحة الأساسيين الذين خاضوا المواجهة الافتتاحية من دوري روشن أمام التعاون.

واختار جوميز ثلاثة لاعبين أجانب، هم المدافع المالي بوباكار كوياتي الذي عاد للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة، والجامبي عبد اللاوي مبوج والرأس أخضري ويلسون مونتيرو، لاعبا المواليد.