سوريسو يدعم الفتح أمام العلا

ضم السعودي خالد العطوي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، البرازيلي فيكتور أوليفيرا «سوريسو» إلى خياراته الفنية في مواجهة العلا، الأربعاء، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجناح البرازيلي سيرافق اللاعبين المغادرين إلى المدينة المنورة، الثلاثاء، من أجل خوض مواجهة العلا، الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وسيُحدِّد العطوي إمكانية إشراكه من عدمها خلال الاجتماع الفني قبل المباراة.

وكانت إدارة نادي الفتح أعلنت رسميًّا، الثلاثاء، تعاقدها مع الجناح البرازيلي جواو فيكتور أوليفيرا «سوريسو» لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنظام الإعارة لمدة موسمٍ واحدٍ.

وبيَّنت إدارة النادي، أن هذا التعاقد يأتي في إطار خطواتها ومساعيها المستمرة لتعزيز القدرات الهجومية للفريق، وتدعيم صفوفه بأفضل العناصر الأجنبية والمحلية في الموسم الجديد.

وخسر الفتح أولى مبارياته في دوري روشن السعودي أمام النصر 0ـ3 على ملعب الأول بارك في الرياض، وتنتظره مباراةٌ أمام الاتفاق، السبت المقبل، على ملعب النادي في الأحساء، تسبقها مواجهةٌ أمام العلا، الأربعاء، ضمن مباريات بطولة كأس الملك.