النصر.. 90 دقيقة تجهز رونالدو

يجري البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، تدريباتٍ لياقيةً عند الـ 04:30 من عصر الثلاثاء، ولمدة 90 دقيقةً في مركز التدريب بـ "دار النصر"، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ "الرياضية".

وأوضح المصدر ذاته، أن المعد البدني في القطب العاصمي وضع برنامجًا خاصًّا للنجم البرتغالي بهدف تجهيزه لياقيًّا وبدنيًّا، تمهيدًا للمشاركة في مباريات فريقه المقبلة.

وبيَّن أن رونالد، الذي عاد الأسبوع الماضي من الإجازة، لا يزال يحتفظ بلياقته البدنية على الرغم من الراحة التي نالها مع نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

وألمح كريستيانو، الأحد الماضي، في تصريحاتٍ، نقلتها "الرياضية" من مجلة «Vouge»، إلى أن العام الجاري ربما يكون الأخير له في الملاعب، مشدِّدًا على أنه يتطلَّع إلى ترك إرثٍ عظيمٍ في اللعبة بعد رحلة دامت 25 عامًا.

وافتقد النصر جهود «الدون» في المباراة الافتتاحية لدوري روشن السعودي أمام الفتح، وسيغيب الليلة أيضًا عن مباراة الدرعية، التي تُلعَب ضمن دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في الرياض.

وغاب كريستيانو عن برنامج إعداد الفريق العاصمي للموسم الجديد، الذي نُظِّم في مدينة لشبونة البرتغالية، واستغلَّ فترة الراحة، التي حصل عليها عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 في إتمام زواجه من عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز قبل الانضمام إلى تدريبات النصر.