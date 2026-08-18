نيوكاسل يدعم خطوطه بصفقة ديديتش

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي، الثلاثاء، تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادمًا من بنفيكا البرتغالي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم، في صفقةٍ قُدِّرت قيمتها بـ 40 مليون دولار.

ووقَّع ديديتش، البالغ 24 عامًا، والذي شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة، عقدًا لمدة خمسة أعوامٍ.

وسيلعب الظهير الأيمن، المولود في النمسا، تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله، المدرب الجديد لنيوكاسل، الذي أحرز معه لقب الدوري النمساوي في ريد بول سالزبورج عام 2023.

وانضمَّ ديديتش "31 مباراةً دوليةً" إلى ريد بول سالزبورج عام 2019، ولعب مع الفريق الرديف حيث عمل للمرة الأولى تحت إشراف يايسله.

وأمضى فترات إعارةٍ مع فولفسبرج النمساوي، ومارسيليا الفرنسي قبل انتقاله إلى بنفيكا بعقدٍ دائمٍ.

وعاش نيوكاسل صيفًا صعبًا برحيل الجناح أنتوني جوردون إلى برشلونة الإسباني، والإيطالي ساندرو تونالي، لاعب الوسط، إلى توتنام، والبرازيلي برونو جيمارايش إلى أرسنال.

كذلك رحل المدرب إيدي هاو بعد خمسة أعوامٍ في منصبه.

وتعاقد النادي الإنجليزي مع الفرنسي ألادجي بامبا، لاعب الارتكاز الدفاعي، والإيفواري بازومانا توريه، الجناح الأيسر، إضافةً إلى التشيكي لوكاش هورنيتشيك، حارس المرمى، ضمن صفقات عدة في إطار سعيه إلى ضم عناصرَ شابةٍ.

ويفتتح نيوكاسل مشواره في الدوري الإنجليزي أمام ليفربول، الأحد.