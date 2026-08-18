بعد الأزمة الصحية.. موسيالا يعود إلى بايرن

عاد الدولي الألماني جمال موسيالا، لاعب فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، إلى تدريبات فريقه بطل الدوري الألماني لكن بشكل فردي، بعد تجاوزه الأزمة الصحية التي أدّت إلى سقوطه أرضًا خلال المباراة التجريبية أمام لايبزيج السبت 3ـ1.

وسقط اللاعب، البالغ 23 عامًا، على أرضية الملعب في نهاية المباراة، واحتاج إلى رعاية طبية في ظل أجواء حارة في العاصمة البافارية، حيث تجاوزت الحرارة 30 درجة مئوية.

وأفادت وكالة «سيد» الرياضية الألمانية، التابعة لوكالة فرانس برس، بأن موسيالا اشتكى من دوار وشعور بالحمى بعد المباراة.

ولم يشارك اللاعب في الحصة التدريبية المفتوحة الإثنين، لكنه خضع لتدريبات فردية في وقت سابق من اليوم بمقر النادي.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أنَّ موسيالا قد يعود إلى التدريبات الجماعية هذا الأسبوع، تمهيدًا لمواجهة بوروسيا دورتموند السبت في الكأس السوبر الألمانية.

وغاب موسيالا عن الأشهر الستة الأولى من موسم 2025ـ2026، بسبب كسر في الكاحل تعرّض له خلال كأس العالم للأندية.

واستُدعي لاحقًا إلى تشكيلة المنتخب الألماني المشاركة في كأس العالم 2026، حيث خرج ورفاقه من دور الـ32 على يد الباراجواي.