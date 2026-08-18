كورينثيانز يمدّد عقد ديباي

تراجع نادي كورينثيانز البرازيلي عن قراره السابق بعدم التمديد للمهاجم الهولندي ممفيس ديباي، وقرَّر توقيع عقدٍ جديدٍ معه، يمتد حتى يونيو 2028، وفق ما أعلنه عمر ستابيلي، رئيس النادي، الثلاثاء، بانتظار حسم المسألة رسميًّا.

وقال ستابيلي لوسائل الإعلام المحلية في إعلانه عن قرار التمديد للاعب البالغ 32 عامًا: "نشكر فريق ديباي، وكذلك اللاعب ذاته. أجرينا معه اجتماعًا مباشرًا، وتمكَّن من خفض مطالبه".

وأضاف: "لقد فعلنا ما يُعدُّ الأفضل لكورينثيانز".

ووفق شبكة "إي أس بي أن"، تبلغ قيمة العقد الجديد، الممتد عامين، 25 مليون دولار. وسيشمل هذا المبلغ متأخراتٍ كبيرةً مستحقةً للمهاجم الهولندي بموجب عقده السابق، إضافةً إلى حقوق صورته، لكنَّه لا يتضمَّن المكافآت المرتبطة بالنتائج.

وشدَّد ستابيلي على أن المسألة المالية كانت أساسيةً بالقول: "لم يكن من المنطقي إبرام عقدٍ إذا كنا غير قادرين على الوفاء به في المستقبل".

وأعلنت إدارة كورينثيانز، الأسبوع الماضي، وبعد أشهرٍ من المفاوضات، تخليها عن تجديد عقد ديباي، الذي انتهى 31 يوليو، لأسبابٍ اقتصاديةٍ.

وأثار الهداف التاريخي لمنتخب هولندا جدلًا واسعًا متَّهمًا إدارة النادي بأنها لا تحترم اتفاقًا مسبقًا كان ينصُّ على استمرار عقده حتى عام 2028.

وانضمَّ ديباي إلى صفوف "تيماو" سبتمبر 2024 بعد مسيرةٍ أوروبيةٍ، لعب خلالها مع أيندهوفن الهولندي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وليون الفرنسي، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.

ويعاني النادي من ديونٍ ثقيلةٍ، تُقدَّر بنحو 480 مليون دولارٍ، وفق التقرير السنوي عن قطاع كرة القدم البرازيلية الصادر عن مؤسسة "جالاباجوس كابيتال".

وحسبَ الصحافة المحلية، يدين النادي لديباي بنحو 7.2 مليون يورو على شكل رواتبَ متأخرةٍ، ومستحقات حقوق الصورة.

وخاض اللاعب في الموسم الماضي 51 مباراةً بقميص كورينثيانز، سجل خلالها 12 هدفًا، وقدَّم عشر تمريراتٍ حاسمة، وأسهم في إحراز النادي بطولة ولاية ساو باولو وكأس البرازيل.