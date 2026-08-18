سيميوني يبعد ألفاريز

أعلن دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، الثلاثاء، أن فريقه سيفتقد خدمات المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز في مباراته الافتتاحية بالدوري الإسباني أمام ملقة، في ظل استمرار الجدل المحيط بمستقبله وسطَ تقاريرَ تربطه بالانتقال ‌إلى برشلونة.



ولم يخفِ ‌ألفاريز، البالغ 26 عامًا، الذي انضمَّ إلى ‌أتلتيكو ⁠قادمًا من مانشستر سيتي مقابل ⁠75 مليون يورو عام 2024، رغبته في الرحيل عن النادي.

وكشف اللاعب خلال كأس العالم الأخيرة عن أنه أجرى محادثاتٍ مع إدارة ناديه بشأن إمكانية الانتقال من أجل تحقيق حلمه، بينما ربطته تقاريرُ إعلاميةٌ إسبانيةٌ بقوةٍ بالانضمام إلى برشلونة.

لكنْ ميجيل أنخيل خيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو ⁠مدريد، أكد أن النادي لن يوافق على بيع ‌اللاعب حتى مقابل 200 ‌مليون يورو، نظرًا لأهميته في مشروع الفريق.

وقال سيميوني للصحافيين قبل المباراة ‌المقرَّرة، الأربعاء: "ميجيل أنخيل، هو مالك النادي، ولا يوجد ‌موقفٌ أكثر حسمًا من موقف المالك، والأمر واضحٌ تمامًا. الأمر يشبه صدور حكمٍ من قاضٍ، يقول الدعوى مرفوضة".

وأضاف: "ما قاله واضحٌ للغاية. ومن الناحية الرياضية، نريد أن نراعي ظروف اللاعب حتى يحافظ ‌على مكانته ومستواه، ولا نتوقع مشاركته في هذه المباراة، لكنني آمل أن يقترب خلال الأيام الأربعة ⁠المقبلة ⁠من المستوى الذي نريده له".

وسجل ألفاريز 49 هدفًا في 106 مباريات بقميص أتلتيكو مدريد، ويأمل سيميوني أن يصبح جاهزًا للمشاركة في مواجهة فياريال على ملعب الفريق، الأحد.

وتابع المدرب الأرجنتيني: "لا تزال لدي المشاعر نفسها التي كانت تراودني قبل أيامٍ في كوريا الجنوبية خلال جولتنا التحضيرية للموسم، وأنا أتعامل مع الجانب الرياضي فقط".



واستطرد: "تحدَّثنا كما نفعل دائمًا، وأدرك أنه لا يزال بحاجةٍ إلى بعض الوقت لرفع جاهزيته البدنية والفنية حتى يكون في أفضل حالاته الأحد".

وختم المدرب حديثه بالقول: "إنه بحاجةٍ إلى مزيدٍ من التدريبات. إنه أفضل لاعبٍ في الفريق، وسنسعى إلى بناء الفريق من حوله مع مراعاة مستواه وجاهزيته".