آل خليفة: أرفض تلميح التجاوزات وحماية اللعبة مسؤوليتي

رفض الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، أي تلميح إلى أنه تجاوز صلاحياته عبر مشاركته في البيان المتعلق برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أو أنَّ الاتحاد القاري أخطأ بالمشاركة فيه، وذلك ردًا على الانتقادات الموجهة من الاتحاد القطري.

وشدَّد آل خليفة على أنه لم يتجاوز صلاحياته بل تصرف في إطار التفويض القانوني الممنوح له بموجب النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي، في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس: «أرفض بشكل قاطع أي تلميح إلى أنني تجاوزت صلاحيتي عبر مشاركتي في البيان أو أنَّ الاتحاد الآسيوي أخطأ بالمشاركة فيه».

وأردف: «الاتحاد الآسيوي هو الجهة الراعية لكرة القدم في آسيا، ورئيسه يتحمل مسؤولية حماية مصالح اللعبة وقيمها»، مضيفًا: «في ظروف كالتي أدت إلى إصدار البيان المشترك، فإن التزام الصمت يتعارض مع هذه المسؤولية».

ورفض إنفانتينو الدعوات المطالبة باستقالته وحصل على الدعم الكامل من كبار مسؤولي الاتحاد الدولي خلال اجتماع طارئ دعا إليه في المغرب قبل أسبوعين.

وعلى الرغم من تراجع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن مشروع إدخال القطاع الخاص في مسابقاته، لا سيما كأس العالم، يتواصل الضغط عليه من الاتحادات الكروية عقب تلقيه الأسبوع الماضي رسالة مشتركة صادرة عن اتحادات آسيا وأوروبا وكونكاكاف «أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي».

وشدَّدت الاتحادات الثلاثة على أنَّ كرة القدم «ليست ملكًا لأي فرد»، في رسالة مفتوحة موجهة ضد إنفانتينو، تضمنت أنَّ: «القيادة في كرة القدم ليست ملكية.. لا تتعلق بالاحتفاظ «بالسلطة»، أو المطالبة بالاحتفاظ بها.. وعندما تُفقد الثقة نتيجة الخداع، عندما يضع فرد نفسه فوق الجماعة التي ائتمنته على السلطة، يكون قد تخلى عن هذا الواجب».

وطالب منتقدو إنفانتينو بتنحيه عن منصبه بسبب المشروع الفاشل لبيع حصص في كأس العالم.

ولم يكن الاتحاد القطري راضيًا عن موقف الاتحاد الآسيوي والرسالة المفتوحة المشتركة، عادًا أنَّ أي موقف جماعي «يجب أن يستند إلى تشاور مسبق».

وطالب في بيان وزعه مدير الإعلام بالاتحاد بـ«توضيح خطي بشأن عملية التشاور التي سبقت إصدار البيان، ومعرفة آلية إبلاغ الاتحادات الوطنية الأعضاء أو التشاور معها، وتوضيح الأساس الذي استند إليه الاتحاد الآسيوي في التحدث بصورة جماعية نيابة عن أعضائه».

وأوضح الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري، في البيان أنَّه «لم تتم استشارة الاتحاد القطري لكرة القدم، بشكل رسمي أو غير رسمي، قبل إصدار البيان».

وأضاف «كما أنَّه لم يتلقَّ أي إشعار مسبق أو مسودة للبيان، ولم تتح له فرصة التعليق أو المساهمة في محتواه قبل نشره باسم الاتحاد الآسيوي ونيابة عن أعضائه».

واعتبر أنَّ «أي موقف يُقدَّم باعتباره موقفًا جماعيًّا للاتحادات الأعضاء يجب أن يستند إلى عملية تشاور واضحة تسبق إعلانه، وألا يتم افتراض وجود توافق جماعي دون الرجوع إلى الأعضاء».