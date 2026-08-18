الشمراني يضبط مواجهة الدرعية والنصر

كلفت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم الحكم ماجد الشمراني بتولي قيادة مواجهة فريق الدرعية الأول لكرة القدم وضيفه النصر، عند الـ 09:00 من مساء الثلاثاء، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن دور الـ 32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقرَّر أن يساعد الشمراني كلٌّ من هشام الرفاعي مساعدًا أوَّلَ، وعمر الجمل مساعدًا ثانيًا، وسلطان الحربي حكمًا رابعًا، بينما سيتولى ممدوح آل شهدان غرفة تقنية الفيديو VAR، وسيكون إبراهيم الدخيل مساعدَ حكمٍ لتقنية الفيديو.

في حين منحت اللجنة صافرة محمد السماعيل قيادة مباراة النجمة والاتحاد، عند الـ 07:15 مساءً على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، وسيساعده علي العلي مساعدًا أوَّلَ، وحسن آل سلام مساعدًا ثانيًا، وعلي القحطاني حكمًا رابعًا، فيما سيتولى تقنية الفيديو فيصل البلوي، ويساعده محمد الحنفوش.

ويقود الحكم فريح الجلعود لقاء الأخدود والخليج، عند الـ 07:00 مساءً، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة في أبها، وسيساعده سعد الشبرمي مساعدًا أوَّلَ، ومحمد وزي مساعدًا ثانيًا، وعبد الله زربان حكمًا رابعًا، فيما سيتولى تقنية الفيديو محمد الغامدي، ويساعده حامد الأحمري.

وأعطت اللجنة الحكم عبد الله الحربي قيادة مباراة الجبلين والاتفاق، عند الـ 07:15 مساءً، على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، وسيساعده أحمد العتيق مساعدًا أوَّلَ، وحسام الحبيب مساعدًا ثانيًا، وشكري الحنفوش حكمًا رابعًا، فيما سيتولى تقنية الفيديو عبد الله الشهري، ويساعده نواف سقاف.

بينما اختارت الحكم محمد أبو شقارة لقيادة مباراة الفيصلي ونيوم، عند الـ 07:00 مساءً، على ملعب المدينة الرياضية في المجمعة، وسيساعده مفرح آل حسن مساعدًا أوَّلَ، ومحمد خليل مساعدًا ثانيًا، وعبد الله العويدان حكمًا رابعًا، فيما يتولى تقنية الفيديو محمد الهويش، ويساعده مؤيد المسجن.