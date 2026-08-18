الهلال.. اختبارات تحدد عودة بوابري

يستعد الفرنسي سايمون بوابري، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، للدخول في التدريبات مع المجموعة، بعد تعافيه من إصابة عضلة الفخذ، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ بوابري «20 عامًا» سيخضع لاختبارات بدنية من قبل المعد البدني، على أن تتحدد بعدها إمكانية مشاركته أمام الفيحاء في المباراة التي تلعب الخميس المقبل في ثاني جولات دوري روشن السعودي.

وتعرّض بوابري للإصابة في التدريبات التي سبقت مواجهة الفيصلي الافتتاحية في دوري روشن ، وخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي، وبات أكثر جاهزية.

ويستأنف الفريق الأزرق تدريباته الثلاثاء عند الـ 7:00 مساءً، وذلك بعد العودة من القصيم مساء الإثنين، عقب التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الفوز على الرائد 2ـ0.

ويتركز البرنامج التدريبي على جوانب استشفائية للاعبين الأساسيين الذين شاركوا أمام الرائد، على أن يفتح الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، ملف المواجهة المقبلة.