الدوري الإنجليزي يكشف حالات التحكيم بالصوت والصورة

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، أنها ستنشر أسبوعيًّا نتائج مراجعات لجنة الحالات التحكيمية المؤثِّرة المستقلة، التي تتولى تقييم القرارات التي يتخذها الحكام وتقنية حكم الفيديو المساعد.



وتتألف اللجنة، التي أُنشئت موسم 2022ـ2023، من خمسة أعضاء، يتولون ‌مراجعة القرارات التحكيمية المتعلِّقة ‌بجميع الحالات ⁠المؤثِّرة خلال مباريات ⁠الدوري، والتصويت ‌عليها.

وكانت نتائج هذه المراجعات تُشارك سابقًا مع الأندية والحكام فقط، بينما ظلَّت التقييمات الكاملة غير معلنةٍ حتى الموسم الماضي.

وذكرت الرابطة، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الشفافية الكاملة ⁠بشأن تقييم القرارات التي يتخذها ‌حكام المباريات.

وأوضحت ‌أنها ستنشر أيضًا، للمرة الأولى في الموسم الجديد، ‌مقتطفاتً مباشرةً من أحاديث حكام الساحة ‌وحكام الفيديو المتعلقة بالحالات المؤثِّرة عبر حساب مركز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مقاطع صوتيةٍ مسجلةٍ ‌من الكاميرات التي يرتديها الحكام في عددٍ مختارٍ من المباريات.

وقالت ⁠الرابطة: "سيواصل الدوري الإنجليزي الضغط على مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المسؤول عن قوانين اللعبة، للسماح ببث مزيدٍ من الاتصالات الصادرة عن حكام المباريات أثناء اللقاءات".

وينطلق موسم 2026ـ2027 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، عندما يلتقي أرسنال، حامل اللقب، كوفنتري سيتي، الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء.