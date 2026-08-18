الأهلي.. ميندي يظهر أمام أبها

أكمل السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، جاهزيته النهائية، وأصبح قادرًا على المشاركة أمام أبها السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، في المباراة التي يحتضنها ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، فضَّل منح عبد الرحمن الصانبي فرصة المشاركة أمام الأنوار في كأس الملك، وإعطاء ميندي راحة أكثر، بعد تجاوز جميع الاختبارات الطبية، بهدف عودته وهو في كامل عافيته.

وغاب الحارس السنغالي عن المواجهة الافتتاحية لفريقه أمام الدرعية في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، التي جرت الخميس الماضي على ملعب الأول بارك في الرياض، وكسبها 1ـ0، وكذلك مواجهة الأنوار 2ـ1 في دورالـ32 من مسابقة كأس الملك.

وعاد ميندي إلى تدريبات الفريق، مطلع الأسبوع الجاري، وخضع لاختبارات لياقية وبدنية خلال الأيام الماضية.

وتعرض السنغالي خلال كأس العالم الأخيرة لالتواء في الركبة أمام النرويج، ما حرمه من خوض نصف مباريات «أسود التيرانجا» المونديالية.

ويحمي ميندي «34 عامًا» مرمى الأهلي منذ التعاقد معه صيف 2023 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، إذ وصل عدد مشاركاته بالقميص الأهلاوي إلى 115 مباراة، وخرج بشباك نظيفة في 51 منها، واستقبل 109 أهداف.