تشكيل الاتحاد.. فيسينج يُبعد 7 أساسيين

يدخل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مباراته مع النجمة، الثلاثاء، في دور الـ 32 من كأس الملك بتشكيلة طرأت عليها سبعة تغييرات مقارنة بنظيرتها التي بدأت أمام الخلود السبت الماضي ضمن باكورة جولات دوري روشن السعودي.

وفضّل الألماني ينز فيسينج، مدرب الاتحاد، منح الفرصة لعدد من البدلاء وإراحة بعض الأساسيين في ظل كثافة جدول المباريات خلال الفترة الجارية.

وخرج من التشكيل فارس عابدي، الظهير الأيسر، والكاميروني ستيفان كيلر، قلب الدفاع، وأحمد الجليدان، الظهير الأيمن، وفرحة الشمراني، لاعب الوسط، والفرنسي موسى ديابي والهولندي ستيفن بيرجوين، الجناحان الأيمن والأيسر، والمغربي يوسف النصيري، رأس الحربة.

وكل هؤلاء كانوا ضمن التشكيل الذي بدأ مباراة التعادل مع الخلود في أولى جولات الدوري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من كيلر، وعابدي، والجليدان، والشمراني، وبيرجوين، والنصيري، فيما تخلو القائمة من ديابي.

ويظهر على الدكة أيضًا مختار علي، لاعب الوسط، الذي انضم إلى الاتحاد السبت الماضي قادمًا من الاتفاق.

ويعتمد فيسينج في مواجهة النجمة، الناشط ضمن بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، على الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع حسن كادش، ومعاذ فقيهي، والبرتغالي دانيلو بيريرا، والصربي يان كارلو سيميتش. ويضم الوسط السنغالي ديون لوبي، وراكان الكعبي، والجزائري حسام عوّار، فيما يتكون خط الهجوم من أحمد الغامدي، ومروان الصحفي، والنيجيري جورج إلينيخينا.