فولكروج يعود إلى فيردر بريمن

استعار نادي فيردر بريمن الألماني، الثلاثاء، خدمات نيكلاس فولكروج، المهاجم السابق لفريقه الأول لكرة القدم، من وست هام الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري.

تكوّن اللاعب الألماني «33 عامًا» في أكاديمية بريمن، وخاض بداياته الاحترافية عام 2012، قبل أن يتنقل بين نورمبرج وهانوفر ثم العودة إلى بريمن بين 2019 و2023، مسهمًا في إعادة الفريق إلى دوري النخبة في 2022. وسجَّل 49 هدفًا في 124 مباراة.

وفي 2024 انتقل فولكروج إلى بوروسيا دورتموند وأمضى موسمًا واحدًا سجَّل فيه 15 هدفًا في 43 مباراة، قبل أن يحمل ألوان وست هام بعقد حتى 2028. وأمضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى ميلان الإيطالي.

على الصعيد الدولي، يملك اللاعب 24 مباراة سجَّل خلالها 14 هدفًا، لكنه لم يستدعَ منذ سبتمبر 2025.

وأوضح بيتر نيمير، رئيس قسم كرة القدم الاحترافية، في بيان على الموقع الرسمي للنادي، أنَّ التعاقد مع فولكروج سيعزز خيارات الفريق الهجومية.

وقال: «لقد أوضح لنا رغبته الشديدة في العودة.. إنه يعرف الدوري الألماني جيدًا، وهو قادر على إحداث تأثير فوري معنا».

وأضاف: «نعلم أنَّ العامين الماضيين لم يسيرا كما كان يأمل، لكننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأنه سيحظى بفترة ناجحة في بريمن».

أما دانيال ثيون، مدرب الفريق، فأكد أنَّ لاعبه الجديد مهاجم من الطراز الرفيع، ويتمتع بقوة بدنية هائلة، ويُجيد الكرات الهوائية، ويتحكم بالكرة ببراعة.

وأوضح: «بقدرته على الاحتفاظ بالكرة لفترات طويلة، سيُضيف بلا شك بعدًا جديدًا لأسلوب لعبنا. إنَّه أيضًا قائد حقيقي يحدد مسار الفريق داخل الملعب وخارجه. ولا يزال يعرف جيدًا العديد من اللاعبين من فترته السابقة مع بريمن، إضافة إلى بعض أعضاء الجهاز الفني، لذا لن يستغرق وقتًا طويلًا للتأقلم مجددًا».

من جانبه، ذكر فولكروج: «بريمن نادٍ مميز جدًّا بالنسبة لي، ولهذا السبب كنت مستعدًا لتقديم تضحيات مالية لإتمام صفقة الإعارة. كان من المهم بالنسبة لي أن ألعب معه مجددًا. أجريت محادثات مثمرة مع النادي، وأتطلع إلى العودة واللعب في الدوري الألماني مجددًا».