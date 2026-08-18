فيكاريو يحرس شباك يوفنتوس

تعاقد نادي يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء، مع مواطنه جوليلمو فيكاريو، حارس مرمى فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار الشراء.

وكان فيكاريو «29 عامًا» انضم إلى توتنام قادمًا من إمبولي الإيطالي عام 2023، وخاض 117 مباراة مع الفريق اللندني وحافظ على شباكه نظيفة في 29 مباراة.

وكان فيكاريو جزءًا من الفريق الذي فاز بـ«يوروبا ليج» في عام 2025، منهيًا بذلك انتظارًا طال 17 عامًا للفوز بلقب كبير.

وبدأ اللاعب الدولي الإيطالي مسيرته في أودينيزي، ولعب لفترات مع فينيتسيا وبيروجيا وكالياري وإمبولي قبل انتقاله إلى إنجلترا.

وتلقى فيكاريو أول استدعاء للمنتخب الأول في مارس 2024، وخاض حتى الآن خمس مباريات دولية.