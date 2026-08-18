في حفل تقديمه.. مورينيو: مهمتي إعادة بناء المعايير

قدم نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريقه الأول لكرة القدم، رسميا الثلاثاء في حفل هادئ بمقر تدريباته.

وفي عودة ثانية ووقع مورينيو، الذي بدأ العمل مع الفريق عند انطلاق الفترة التحضيرية للموسم في 10 يوليو، عقدًا حتى يونيو 2029 في قاعة الاجتماعات بمدينة ريال مدريد الرياضية إلى جانب فلورنتينو بيريز رئيس النادي، وخوسيه مارتينيز الرئيس الفخري.

وبالنسبة لناد اعتاد على صخب الاستعراضات، فإن الهدوء كان رسالة في حد ذاته، في سياسة جديدة سيتبعها النادي مع كل صفقاته.

وقال مورينيو للقناة الرسمية للنادي :«هذه عودة إلى بيتي. من الناحية العاطفية، الأمر أفضل حتى من المرة الأولى، لأنه في ذلك الوقت كان الشعور هو الوصول إلى قمة العالم، بينما الآن الأمر أكثر عاطفية ومن القلب».

وأضاف :«أنا واحد منكم، وكنت دائمًا كذلك، ويمكنكم تخيل ما يعنيه عملي لصالح ريال مدريد. هذه هي القاعدة التي يجب على الجميع اتباعها: العمل لصالح ريال مدريد، وهو ما يعني العمل لأجلكم».

وتولى مورينيو تدريب ريال في الفترة من 2010 إلى 2013، وفاز بالدوري وكأس الملك والسوبر الإسبانية خلال فترة مشتعلة شهدت صدامات وتركت أثرا دائمًا على النادي.

ويعود الآن قادمًا من بنفيكا بعد أن أشرف بيريز على واحدة من أكثر فترات الانتقالات شراسة لريال منذ سنوات، بضم المهاجمين الإيفواري يان ديوماندي والإسباني كارلوس إسبي، ولاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا وقلب الدفاع إبراهيما كوناتي والظهيرين الهولندي دينزل دومفريس ومارك كوكوريا المتوج بكأس العالم 2026 مع «لاروخا»، بالإضافة إلى تمديد عقد الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ومن المتوقع أيضا تقديم الصفقات الجديدة خلال الأيام المقبلة، بالأسلوب المغلق الذي استُخدم مع مورينيو. ويعكس هذا النهج رغبة النادي في حماية نفسه قبل افتتاحيته في الدوري الإسباني السبت أمام إسبانيول في برشلونة.

وقال مورينيو إن مهمته ليست تحقيق المجد الشخصي، بل إعادة بناء المعايير. وأضاف:«الكلمات لا تكفي. لأن الأمر يشبه المهمة. أنا هنا لمساعدة الجميع على أن يكونوا أفضل: اللاعبون، والطاقم. لخلق ثقافة من العمل الجاد والمسؤولية والطموح، وشيء أعرفه جيدًا، وهو مسؤولية وشرف العمل لصالح النادي».

وبعد أن كان يُعرف بـ«الاستثنائي»، يعود مورينيو ولديه الكثير ليثبته بعد 11 عامًا بلا لقب دوري وأربعة أعوام دون التتويج بأي بطولة.