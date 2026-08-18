إصابة الشنقيطي في جدار البطن

تعرَّض مهند الشنقيطي، ظهير أيمن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لإصابة في جدار البطن، حسب تقرير طبي نشره ناديه، الثلاثاء، عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «إكس».

وأشار الاتحاد، عبر التقرير، إلى خضوع اللاعب لفحوصات طبية بالأشعة أظهرت إصابته في جدار البطن من الجهة اليسرى.

وأوضح أنّ اللاعب بدأ برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي.

وشارك الشنقيطي في مباراة واحدة مع الاتحاد خلال الموسم الجاري عندما دخل بديلًا لزميله أحمد الجليدان، الظهير الأيمن، خلال الشوط الثاني أمام الخلود ضمن أولى جولات دوري روشن السعودي.

وغاب الظهير عن مباراة الفريق مع الجزيرة الإماراتي لحساب ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك أمام النجمة في دور الـ 32 من كأس الملك.