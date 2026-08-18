باتشواي يبدأ مشواره مع أبها

دخل البلجيكي ميتشي باتشواي، مهاجم فريق أبها الأول لكرة القدم، الثلاثاء، التدريبات الجماعية، بعد التوقيع معه لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

واستهل الكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق، الحصة التدريبية باجتماع مع اللاعبين، ناقش خلاله نقاط الضعف التي ظهرت في مواجهة العروبة الماضية ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، التي ودع أبها على إثرها المسابقة بركلات الترجيح «2ـ4»، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وركز بوريتش خلال التدريبات على الجوانب اللياقية المتنوعة، رغبة في رفع المعدل اللياقي للاعبين، قبل أن يطبق عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية في الجانبين الدفاعي والهجومي، مطالبًا لاعبيه بالتركيز على تبادل المراكز والتحولات من الدفاع إلى الهجوم.

وقسَّم المدرب اللاعبين إلى مجموعات لتطبيق الجوانب الفنية، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي، الأحد المقبل.