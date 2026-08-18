بعد 196 يوما.. إيلينخينا يسجل بقميص الاتحاد

احتاج النيجيري جورج إيلينخينا، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى 196 يومًا حتى يقصّ شريط أهدافه مع «النمور» بهزّ شباك النجمة، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس الملك.

وفي الدقيقة 16 من المباراة، تسلم إيلينخينا الكرة من زميله الجناح أحمد الغامدي وأودعها بتسديدة شباك النجمة.

واحتفل اللاعب الشاب بالتسجيل للمرة الأولى مع الاتحاد، الذي أعلن التعاقد معه في 3 فبراير الماضي، قادمًا من موناكو الفرنسي.

وبعد 22 دقيقة من هدفه الأول، زار شباك النجمة مجددًا عن طريق تسديدة أخرى.

ولعب النيجيري 6 مباريات مع الفريق في الموسم الماضي، بواقع 4 لحساب دوري روشن السعودي، واثنتين ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، ولم يسجل.

وشارك في مباراة ملحق النسخة الجديدة من «النخبة» أمام الجزيرة الإماراتي ولم يجد طريق الشباك أيضًا، قبل أن ينجح خلال المباراة الثامنة له مع الفريق.

وقبل الاتحاد، مثّل إيلينخينا، البالغ من العمر 19 عامًا، أندية أميان وموناكو الفرنسيين، ورويال أنتويرب البلجيكي.