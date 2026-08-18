3 يغيرون النصر.. وكوستا أساسيّا

يظهر البرتغالي سامو كوستا، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، أساسيًّا للمرة الأولى بالقميص الأصفر عندما يبدأ مواجهة الدرعية، الثلاثاء، على ملعب الأول بارك ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويشارك كوستا المنضم حديثًا إلى صفوف النادي العاصمي في القائمة الأساسية، بعد أن لعب بديلًا خلال لقاء الفتح الذي كسبه فريقه بثلاثية نظيفة في مستهل حملة الدفاع عن اللقب.

واعتمد الأسترالي آنج بوستيكوجلو على كوستا منذ البداية أمام الدرعية ضمن ثلاثة تغييرات أجراها على تشكيلته مقارنة بالتي شاركت أمام الفتح، وتضمنت دخول كلٍ من عبد الإله العمري، سالم النجدي، عوضًا عن عبد الله الخيبري، الإسباني إنييجو مارتينيز، وسعد الناصر.

وفيما جلس مارتينيز والخيبري على دكة البدلاء التي ضمت 10 لاعبين أخرين، خرج سعد الناصر الذي كان أساسيًا في المباراة الماضية من حسابات المدرب الأسترالي بداعي الإصابة.

وأبقى بوستيكوجلو على ثمانية لاعبين أساسيين للمباراة الثانية تواليًا، وهم: البرازيلي بينتو ماتيوس حارس المرمى، الفرنسي محمد سيماكان، نواف بوشل، البرازيلي أنجيلو جابرييل، السنغالي ساديو ماني، الفرنسي كينسجلي كومان، البرتغالي جواو فيليش، وعبد الله الحمدان.