فييرا يقود «أسود التيرانجا»

عيّن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الثلاثاء، لاعب خط الوسط الفرنسي السابق باتريك فييرا مدربًا للمنتخب الأول، خلفًا لبابي تياو، الذي أنهيت خدماته بعد انتهاء كأس العالم.

وأقصى منتخب «أسود التيرانجا» من دور الـ 32 في مونديال 2026، بعد فرط في تقدمه بهدفين نظيفين ليخسر 3ـ2 بعد الوقت الإضافي.

وأوضح الاتحاد السنغالي للعبة في بيان صدر عبر منصة «إكس» باتريك فييرا هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني الأول للسنغال. وسيتم الإعلان لاحقًا عن موعد التقديم الرسمي والخطوات التالية لتولي منصبه.

ويتولى المدرب، السنغالي الأصل «50 عامًا» للمرة الأولى منتخبًا بعد أن قاد أندية كريستال بالاس الإنجليزي الممتاز، ونيس وستراسبورج الفرنسيين، كما قضى فترة قصيرة مع جنوى الإيطالي.

ويعد فييرا أحد أكثر لاعبي خط الوسط الفرنسيين حصدًا للألقاب، حيث كان جزءًا من المنتخب الفائز بكأس العالم 1998 وبطولة أوروبا 2000، وشارك في أكثر من 100 مباراة دولية.

وعلى مستوى الأندية، اشتهر بفتراته مع أرسنال، حيث خاض أكثر من 400 مباراة وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الممتاز.

وستكون أول مبارياته مدربًا للسنغال خلال فترة التوقف الدولية الشهر المقبل، في إطار الاستعدادات لبطولة الأمم الإفريقية عام 2027. وستبدأ التصفيات في أوائل شهر سبتمبر المقبل.